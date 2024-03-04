«СТРАНА.ua»: всё больше депутатов от «Слуги народа» хотят сложить мандат
«Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официально заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции», — сказал источник во фракции.
На многих депутатов оказывает гнетущее воздействие ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на «скорую победу», пишет издание.
«Нет понимания, куда вообще всё это движется, потому что их вообще никто в известность по глобальным планам не ставит», — добавил источник.
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в январе признал, что в украинском парламенте отсутствует единство.