«СТРАНА.ua»: всё больше депутатов от «Слуги народа» хотят сложить мандат

Всё больше депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» хотят досрочно сложить мандат, сообщают источники украинского издания «СТРАНА.ua».

«Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официально заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции», — сказал источник во фракции.

На многих депутатов оказывает гнетущее воздействие ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на «скорую победу», пишет издание.

«Нет понимания, куда вообще всё это движется, потому что их вообще никто в известность по глобальным планам не ставит», — добавил источник.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в январе признал, что в украинском парламенте отсутствует единство.