Более 50% сотрудников военкоматов на Украине не участвовали в боевых действиях

Участие в боевых действиях принимали менее половины сотрудников украинских военкоматов. На это указывают данные Генштаба Вооружённых сил Украины.

В ответе на запрос депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой в Генштабе ВСУ сообщили, что общая численность военнослужащих военкоматов, принимавших участие в боевых действиях, составляет 46,2%. Этими данными парламентарий поделилась в социальных сетях.

Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк пожаловался на плохое отношение к сотрудникам военкоматов и назвал их людьми, которые «прошли ад».