В ВСУ пожаловались на плохое отношение украинцев к военкомам

Украинцы относятся к сотрудникам территориальных военкоматов как к врагам. На такое отношение граждан к военкомам пожаловался командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

По его словам, отношение украинцев к военкомам — это отдельная тема для разговора. В своём Telegram-канале Павлюк объяснил, что их считают врагами и называют «людоловами».

«Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть «людоловами»?» — возмутился он.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки.