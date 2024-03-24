В ВСУ пожаловались на плохое отношение украинцев к военкомам
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По его словам, отношение украинцев к военкомам — это отдельная тема для разговора. В своём Telegram-канале Павлюк объяснил, что их считают врагами и называют «людоловами».
«Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть «людоловами»?» — возмутился он.
Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки.