Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки
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Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — сказал он.
Барбашов добавил, что через несколько дней после похищения они оказываются в составе украинской армии на левом берегу Днепра.
По его словам, слово «Крынки» стало для жителей Николаева проклятием.
Ранее Минобороны России показало видео ударов по бронетехнике и позициям украинской армии на правом берегу Днепра.