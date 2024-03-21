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Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки

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Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста в Одессе и Николаеве для их дальнейшей отправки под Крынки на Херсонском направлении.
Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки
  • © AP Photo / Libkos

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — сказал он.

Барбашов добавил, что через несколько дней после похищения они оказываются в составе украинской армии на левом берегу Днепра.

По его словам, слово «Крынки» стало для жителей Николаева проклятием.

Ранее Минобороны России показало видео ударов по бронетехнике и позициям украинской армии на правом берегу Днепра.

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