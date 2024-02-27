Минобороны показало видео ударов дронами по технике ВСУ на правом берегу Днепра
- РИА Новости
20 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных. Потери противника там превысили 3 тыс. человек.
Как подчеркнул министр, украинские войска планировали прорвать российскую оборону в этом районе и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.