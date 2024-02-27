Минобороны показало видео ударов дронами по технике ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожают бронетехнику и позиции украинской армии на правом берегу Днепра, чтобы не дать противнику переправиться на левый берег в районе Крынок. Министерство обороны показало видео с поражением ВСУ с помощью дронов.

20 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных. Потери противника там превысили 3 тыс. человек.

Как подчеркнул министр, украинские войска планировали прорвать российскую оборону в этом районе и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.