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Шойгу заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных.
Шойгу заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

«Крынки зачищены», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что потери ВСУ в районе этого населённого пункта превысили 3 тыс. человек.

Ранее экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.

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