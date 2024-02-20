Шойгу заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных.

«Крынки зачищены», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что потери ВСУ в районе этого населённого пункта превысили 3 тыс. человек.

Ранее экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.