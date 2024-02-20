Шойгу заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных.
- РИА Новости
- © Александр Казаков
«Крынки зачищены», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что потери ВСУ в районе этого населённого пункта превысили 3 тыс. человек.
Ранее экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.
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