Шойгу: ВСУ для прорыва к Крыму сосредоточили у Крынок четыре бригады морпехов

Украинские войска планировали прорвать российскую оборону в районе Крынок и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Если говорить конкретно про Крынки, то там намечалось основное место прорыва, и туда были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

По словам министра, эти соединения можно назвать хорошо оснащёнными, подготовленными и отдохнувшими. Шойгу отметил, что они должны были осуществить прорыв, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.

Ранее он заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ.