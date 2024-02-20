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Шойгу: ВСУ для прорыва к Крыму сосредоточили у Крынок четыре бригады морпехов

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Украинские войска планировали прорвать российскую оборону в районе Крынок и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: ВСУ для прорыва к Крыму сосредоточили у Крынок четыре бригады морпехов
  • РИА Новости

«Если говорить конкретно про Крынки, то там намечалось основное место прорыва, и туда были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

По словам министра, эти соединения можно назвать хорошо оснащёнными, подготовленными и отдохнувшими. Шойгу отметил, что они должны были осуществить прорыв, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.

Ранее он заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ.

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