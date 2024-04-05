Кабмин Украины предложил лишать свободы за отказ от медосмотра в ТЦК

Украинский кабмин предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Об этом говорится в публикации украинского издания «СТРАНА.ua».

Отмечается, что правки в Уголовный кодекс страны идут в дополнение к законопроекту об ужесточении мобилизации.

Правительство подало редакцию законопроекта, где указано, что отказ проходить медосмотр в ТЦК будет наказываться лишением свободы от трёх до пяти лет.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил об около миллионе уклонистов на Украине.