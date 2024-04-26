Во время выгрузки личного состава ВСУ: в николаевском подполье сообщили об ударе по железнодорожной станции в Балаклее

Подполье: ВС России ударили по железнодорожной станции в Балаклее

Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, заявили в николаевском подполье. Кроме того, сообщается об ударе по железнодорожной станции в посёлке Удачное в ДНР, в результате чего были сорваны ротация ВСУ и подвоз боекомплектов.

РИА Новости