Во время выгрузки личного состава ВСУ: в николаевском подполье сообщили об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
Подполье: ВС России ударили по железнодорожной станции в Балаклее
- РИА Новости
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26 апреля 2024
При обстреле ВСУ курского села Коровяковка погиб мирный житель, заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, наряду с этим повреждены пять домов, газовая труба, магазин и автомобиль, в селе частично нет света.
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ВС России также нанесли удар по скоплению украинских военных в Черниговской области. Боевики, вероятно, намеревались вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.
«Прилёты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова», — сказал Лебедев.
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В Волгоградской области задержаны участники неонацистской группировки, готовившие теракты, заявили в ФСБ.
По данным ведомства, они установили связь с главарями террористической организации NS/WP на территории Украины. От них они получили подробные инструкции по изготовлению взрывного устройства.
Задержанные выбрали в качестве целей один из отделов полиции в Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.
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Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал РИА Новости, что украинские посольства функционируют как центры вербовки наёмников.
«С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров. Также я отметил, что первые волонтёры, оказавшись на Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети», — цитирует собеседника агентство.
По его словам, Киев продолжает заниматься вербовкой наёмников через свои посольства в ряде зарубежных стран, включая Францию и Бельгию.
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Утром 26 апреля в Минобороны России рассказали, что ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха».
Дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда этого типа над территорией Белгородской области.
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Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, Украина вывела с линии соприкосновения американские танки Abrams на фоне уязвимости этих машин перед российскими дронами. Как отмечается в публикации, Киев к настоящему времени потерял пять таких танков.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил со ссылкой на коллег об ударе российских военных по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ.
«Удар был нанесён вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться — и прилёт. Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, всё оцепили», — приводит его слова РИА Новости.
Он также рассказал, что в четверг был нанесён удар по железнодорожной станции в посёлке Удачное в ДНР, в результате сорваны ротация и подвоз боекомплектов.