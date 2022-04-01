Путин утвердил схему расчёта авиакомпаний с кредиторами из недружественных стран в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе утверждён порядок расчётов авиакомпаний России с лизингодателями из недружественных государств в рублях через счета, открытые в российских банках.

Ранее президент России заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний.

По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге.

При этом около 80 воздушных судов России были арестованы за границей из-за санкций. По словам Савельева, Москва хочет договориться с западными владельцами лайнеров об их выкупе, однако зарубежные партнёры пока отказываются от диалога.