Глава Минтранса: западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов из России

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний.

«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолётов иностранного производства», — заявил министр.

При этом он отметил, что необходимо определиться, должен быть выкуп самолётов или нет.

«Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолёты», — приводит его слова РИА Новости.

Савельев добавил, что если выкупать самолёты по остаточной стоимости, то объём выкупа составит $20 млрд.

Также Савельев заявил, что суммарные потери европейских и американских авиакомпаний из-за облёта России составят до $3,5 млрд в год.

Кроме того, он рассказал, что из более 1300 отечественных самолётов в российский авиареестр уже перевели свыше 800, арестованы и «потеряны» 78 машин.