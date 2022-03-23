Глава Минтранса: западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов из России
- © РИА Новости / Владимир Сергеев
«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолётов иностранного производства», — заявил министр.
При этом он отметил, что необходимо определиться, должен быть выкуп самолётов или нет.
«Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолёты», — приводит его слова РИА Новости.
Савельев добавил, что если выкупать самолёты по остаточной стоимости, то объём выкупа составит $20 млрд.
Также Савельев заявил, что суммарные потери европейских и американских авиакомпаний из-за облёта России составят до $3,5 млрд в год.
Кроме того, он рассказал, что из более 1300 отечественных самолётов в российский авиареестр уже перевели свыше 800, арестованы и «потеряны» 78 машин.