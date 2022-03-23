Глава Минтранса: западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов из России

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний. 
Глава Минтранса: западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов из России
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолётов иностранного производства», — заявил министр.

При этом он отметил, что необходимо определиться, должен быть выкуп самолётов или нет.

«Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолёты», — приводит его слова РИА Новости.

Савельев добавил, что если выкупать самолёты по остаточной стоимости, то объём выкупа составит $20 млрд.

Также Савельев заявил, что суммарные потери европейских и американских авиакомпаний из-за облёта России составят до $3,5 млрд в год.

Кроме того, он рассказал, что из более 1300 отечественных самолётов в российский авиареестр уже перевели свыше 800, арестованы и «потеряны» 78 машин.

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