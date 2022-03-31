Путин заявили об обмане Запада из-за прекращения лизинга самолётов

Президент России Владимир Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.

Об этом он сказал на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», — указал Путин.

По его словам, это произошло вопреки тому, что российские компании полностью выполняли действующие договоры и были готовы это делать и дальше.

«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объёме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», — заявил он.

Ранее в авиакомпании «Россия» сообщили о переводе всех самолётов в российский реестр.