В авиакомпании «Россия» сообщили о переводе всех самолётов в российский реестр

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Все 125 самолётов авиакомпании «Россия» переведены в российский реестр. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания «Россия» перевела все эксплуатируемые самолёты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», —приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолётов иностранного производства.

По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге.

При этом около 80 воздушных судов России были арестованы за границей из-за санкций. 

Подробнее. — в материале RT.

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