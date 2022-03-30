В авиакомпании «Россия» сообщили о переводе всех самолётов в российский реестр
«Авиакомпания «Россия» перевела все эксплуатируемые самолёты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», —приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолётов иностранного производства.
По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге.
При этом около 80 воздушных судов России были арестованы за границей из-за санкций.
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