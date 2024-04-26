Защита Иванова рассмотрит возможность внесения залога для смены меры пресечения

Защита замминистра обороны Тимура Иванова рассмотрит вариант предложения залога за изменение ему меры пресечения, сообщил RT адвокат Денис Балуев.

«Мы рассмотрим данный вариант. Я не утверждаю, что это будет так», — сказал адвокат.

По его словам, защиту интересует мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Залог рассматривается как один из рабочих вариантов.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере». Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.