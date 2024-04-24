По обвинению во взятке в особо крупном размере: замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов арестован до 23 июня

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы Басманным судом до 23 июня. Они являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере». По данным следствия, они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

Заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня 2024 года.

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Также был арестован ещё один фигурант этого дела — Сергей Бородин, который находился в дружеских отношениях с Ивановым.

О задержании замминистра обороны РФ по подозрению в получении взятки стало известно вечером 23 апреля.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Предполагается, что сумма взятки составила не менее 1 млн рублей. Иванову грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Иванов вину не признаёт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании. Также заранее был поставлен в известность министр обороны России Сергей Шойгу.

Как пишет «Коммерсантъ», Иванова задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ, которые доставили его к следователям центрального аппарата СК.

РИА Новости

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что совершённое Ивановым преступление относится к особо тяжким. В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — добавил он.

При этом источник газеты «Известия» отмечает, что следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Министерства обороны РФ.

«Одновременно с Ивановым задержаны ещё несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников», — подчеркнул он.

По его словам, будут проверяться все личные, родственные и деловые связи, включая членов его семьи.

Во вторник заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии оборонного ведомства, которое проходило под председательством Сергея Шойгу. Это следует из видеозаписи, продемонстрированной Минобороны РФ.

Тимур Иванов 23 апреля присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ

Отметим, что Иванов — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. С 1999 по 2012 год он работал в атомной и энергетической промышленности: был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго.

В 2012 году Иванов вошёл в команду Сергея Шойгу, занимавшего в тот момент пост губернатора Московской области. Ему было поручено курировать энергетический блок. С 2013 по 2016 год он был генеральным директором АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны, а также курировал крупнейшие инфраструктурные проекты оборонного ведомства.

Иванов был назначен на должность замглавы Минобороны РФ в мае 2016 года. В его зоне ответственности находился департамент строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное и главное военно-медицинское управление.

Он курировал все масштабные строительные проекты Министерства обороны России, в частности «Патриот» и находящийся на его территории главный храм Вооружённых сил. В 2020-м во время пандемии был ответственен за строительство 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19.

В 2019 году журнал Forbes писал, что Иванов возглавил рейтинг самых богатых силовиков России. Так, семейный годовой доход замглавы МО РФ в 2018-м составил 136,7 млн рублей, его личный — 13,6 млн.