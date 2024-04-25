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Суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Иванов

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Басманный районный суд Москвы отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
Суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Иванов

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. 

«Ещё один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны России отправлен под стражу», — говорится в сообщении.

Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела Сергею Бородину услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

Кроме того, говорится в сообщении, Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

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