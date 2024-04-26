Трамп призвал единомышленников восстановить господство консерватизма в мире

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт возможности «спасти цивилизацию» и восстановить господство консерватизма, а также готов работать с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Трамп обратился к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

«Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США», — сказал Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Политик заявил, что пока консерваторы едины в своих принципиальных взглядах, они сохраняют способность выиграть битву за спасение цивилизации «от коммунистов, марксистов и фашистов».

Виктор Орбан ранее не исключил, что в текущем году может наступить конец западной либеральной гегемонии.