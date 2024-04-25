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Премьер Венгрии Орбан предрёк конец западной либеральной гегемонии в 2024 году

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что в текущем году может наступить конец западной либеральной гегемонии.
Премьер Венгрии Орбан предрёк конец западной либеральной гегемонии в 2024 году
  • AP
  • © Darko Bandic

Такое мнение венгерский премьер высказал в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

«В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии», — цитирует его РИА Новости.

Орбан добавил, что либеральный мировой дух провалился, поскольку стал причиной войн, хаоса, беспорядков и разрушенных экономик в мире.

Ранее Виктор Орбан выразил уверенность, что к настоящему моменту гегемония Запада подошла к концу, а в мире формируется новый порядок.

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