Премьер Венгрии Орбан предрёк конец западной либеральной гегемонии в 2024 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что в текущем году может наступить конец западной либеральной гегемонии.

Такое мнение венгерский премьер высказал в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

«В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии», — цитирует его РИА Новости.

Орбан добавил, что либеральный мировой дух провалился, поскольку стал причиной войн, хаоса, беспорядков и разрушенных экономик в мире.

Ранее Виктор Орбан выразил уверенность, что к настоящему моменту гегемония Запада подошла к концу, а в мире формируется новый порядок.