Орбан: гегемония Запада подошла к концу, формируется новый мировой порядок

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что к настоящему моменту гегемония Запада подошла к концу, а в мире формируется новый порядок.

Слова Орбана передал пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, пишет ТАСС.

«Гегемония Запада подошла к концу, и сегодня это уже никто не оспаривает», — сказал венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что мир стал свидетелем зарождения нового миропорядка. По мнению политика, эту ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха доминирования западных стран в мире завершилась.