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Боррель признал, что эпоха доминирования Запада в мире подошла к концу

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха доминирования западных стран в мире завершилась.
Боррель признал, что эпоха доминирования Запада в мире подошла к концу
  • РИА Новости

Слова еврочиновника опубликованы на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Боррель предупредил, что, если нынешняя геополитическая напряжённость и дальше будет развиваться в направлении «Запад против всех», будущее Европы может быть мрачным.

«Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилась. Хотя теоретически это было понятно, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности», — сказал он.

Ранее начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

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