Сокращение сферы влияния: почему США не удалось сохранить военное присутствие в Нигере

Представители США и Нигера начинают переговоры о выводе американских сил из африканской страны, сообщили в Вашингтоне. В Госдепе уточнили, что не смогли достичь договорённости с новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности, которое учитывало бы интересы обеих сторон. В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, разрешавшее американскому контингенту находиться в западноафриканской республике. По данным СМИ, по состоянию на конец 2023 года в Нигере было размещено около 1,1 тыс. военных из Соединённых Штатов. С точки зрения аналитиков, текущая ситуация говорит об ослаблении американского влияния на Африканском континенте. Теперь страны Африки и Глобального Юга во внешней политике активно переориентируются на Россию и Китай, констатируют эксперты.

Представители США и Нигера начинают диалог об упорядоченном выводе американских сил с территории западноафриканской республики, сообщили в Госдепе и Пентагоне.

«25 апреля в Ниамее посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и директор по стратегии, взаимодействию и программам Африканского командования ВС США генерал-майор Кеннет Экман встретятся с должностными лицами Национального комитета по защите родины, чтобы начать обсуждение планомерного и безопасного вывода американских войск из Нигера», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Дополнительные встречи по этой проблематике пройдут на следующей неделе, уточнили в Госдепе. В ведомстве добавили, что США не смогли достичь договорённости с новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности, которое учитывало бы интересы обеих сторон.

В свою очередь, в Пентагоне подчеркнули, что США продолжат бороться с экстремистскими организациями в Западной Африке.

Нерешённый вопрос

Напомним, находящиеся у власти в Нигере военные в середине марта разорвали соглашение с США, которое разрешало американскому контингенту находиться в стране.

Тогда представители нигерских властей сообщили, что этот шаг был предпринят по итогам визита в страну американской делегации, которую возглавляли помощник госсекретаря по делам Африки Молли Пхи и глава Африканского командования Вооружённых сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли.

Нигерские силовики на улицах столицы

AP

© Sam Mednick

В Ниамее тогда подчеркнули, что делегация США не соблюдала дипломатический протокол, а Нигер не был проинформирован о составе миссии, дате её прибытия и повестке дня. Представитель переходного правительства страны Амаду Абдраман добавил, что американская делегация демонстрировала «снисходительное отношение, сопровождаемое угрозой возмездия, к правительству и народу Нигера».

По данным СМИ, в Нигере находятся около 1,1 тыс. американских военнослужащих, включая подразделения 409-й экспедиционной авиагруппы. Они располагаются на авиабазе 101 в Ниамее и авиабазе 201 в Агадесе — городе с населением более 100 тыс. человек на южной окраине Сахары. Авиабаза 201 использовалась для проведения операций с применением беспилотников.

Ранее американские медиа писали, что, несмотря на присутствие в Нигере военнослужащих США и крупных военных объектов, смена власти в этой стране застала Госдеп и Белый дом врасплох, так как Вашингтон долгое время не уделял должного внимания Африке и там не хватало дипломатического персонала.

Газета The Washington Post 17 апреля опубликовала адресованное конгрессу письмо, в котором высокопоставленный офицер Военно-воздушных сил США, дислоцированных в Нигере, выражал обеспокоенность действиями американского посольства в африканской стране.

По словам военного, сотрудники Госдепа «умышленно замалчивали разведывательную информацию», чтобы сохранить «видимость отличных двусторонних отношений» между странами.

Кроме того, как утверждал источник в BBC, после госпереворота военнослужащим было приказано «сидеть и не высовываться» на своих базах, в результате чего они не смогли ни выполнить свои задачи, ни вернуться в США после того, как их шестимесячная командировка завершилась.

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«С их стороны не было прозрачности во взаимодействии с военнослужащими США, направленными в эту страну», — утверждалось в письме. Там также отмечалось, что сотрудники Госдепа делали вид, что «вопросы решаются».

Стоить отметить, что ещё 24 апреля зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди утверждал, что вопрос о выводе американских войск из Нигера якобы не решён окончательно.

«Всё ещё ведутся переговоры. Не думаю, что уже есть окончательное решение о дислокации там войск США», — сказал Грейди.

Однако находящиеся у власти в Нигере военные не делали каких-либо заявлений о готовности пересмотреть своё решение по нахождению в стране американских вооружённых сил. Более того, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления Нигера Мохамед Тумба сообщил о заинтересованности африканского государства в том, чтобы его войска тренировала Россия.

Об этом он заявил на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тумба добавил, что тренировка войск могла бы помочь в борьбе с терроризмом.

«Это касается и ведения боёв, и использования вооружений. Мы заинтересованы в покупке вооружений», — приводит слова нигерского министра ТАСС.

На улицах Ниамея

AP

© Sam Mednick

Тумба также сообщил, что Нигер продолжает работу над выводом американских военных из страны. «На этой неделе страну посетит один из американских генералов, чтобы определить план вывода», — рассказал он.

«Переориентация на Россию»

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, текущая ситуация с выводом войск США из Нигера говорит о сокращении сферы влияния Вашингтона в Африке.

«Это закономерный процесс, который связан с усилением влияния и авторитета России и Китая в Африке. Страны этого континента симпатизируют антиколониальной политике России, которая выступает против стран Запада. Африканцы, как говорится, настрадались в своё время от этих стран и их агрессивного курса, поэтому они поддерживают РФ и её внешнюю политику на континенте», — подчеркнул эксперт.

США вынуждены считаться с таким развитием ситуации, так как Вашингтон не уделял этому региону должного внимания, добавил аналитик.

«Такой поворот событий говорит о том, что позиции США не были особо сильными. Американцы были сконцентрированы в основном на Европе, Ближнем Востоке и АТР, а Африка для них была периферией, которую они откровенно проворонили», — пояснил Блохин.

Он напомнил, что Вашингтон «забросил африканское направление» ещё в 1990-х годах, после распада СССР, так как континент тогда перестал быть одним из театров геополитического противостояния с Советским Союзом.

«Африка стала своего рода потерянным континентом: она не была интересна ни американцам, ни Западу в целом. На этих территориях занимались только программами гуманитарной помощи. Но теперь, в условиях новой холодной войны, Африка снова приобретает важное геополитическое значение. Очевидно, что сегодня Запад, Китай и Россия будут бороться за усиление контроля над такими зонами влияния, как этот континент. Понятно, что Африка с её ресурсной базой не может быть неинтересна», — сказал политолог.

Со своей стороны, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что, выводя контингент из Нигера, США теряют важный логистический узел для перемещения своих сил по Африке.

«США вели там очень ограниченную антитеррористическую деятельность, об эффективности которой можно подискутировать. В Вашингтоне борьбу с терроризмом понимают по-своему. В Нигере военная активность США была связана с созданием логистического и разведывательного узла, который обеспечивал контроль над этим регионом», — пояснил аналитик.

Однако теперь этот центр контроля будет купирован, считает Кошкин.