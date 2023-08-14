Без признаков стабилизации: переходное правительство Нигера призвало снять со страны санкции ЭКОВАС

Введённые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера «несправедливые» рестрикции должны быть отменены, заявил глава переходного правительства Али Ламин Зейн. По его словам, новые власти Нигера по-прежнему открыты для посредничества с целью снять все санкции и нормализовать ситуацию. В ЭКОВАС ранее говорили о готовности начать военную интервенцию в Нигер. Политологи-африканисты подчёркивают, что конфликтный потенциал вокруг ситуации со сменой власти в Нигере по-прежнему очень высок, а любая агрессия лишь породит обратную реакцию, что самым негативным образом скажется на развитии всех государств региона.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) должно снять введённые против Нигера санкции, заявил глава переходного правительства страны Али Ламин Зейн по итогам встречи с делегацией религиозных лидеров Нигерии, прибывших с посреднической миссией в Ниамей.

«Это важная встреча, которая нацелена на сближение двух стран... Они (религиозные лидеры. — RT) передали послание президента Нигерии главе Нигера, который поручил им разъяснить всё, что мы хотели бы увидеть в ближайшие дни. Речь идёт об отмене этих мер (санкций. — RT), которые являются бесчеловечными, несправедливыми и неприемлемыми, поскольку они противоречат положениям и правилам ЭКОВАС», — цитирует Зейна ТАСС.

По его словам, новые власти Нигера по-прежнему открыты для посредничества в целях снятия всех ограничений и нормализации ситуации.

В то же время телеканал Al Arabiya утверждает, что военные власти страны не идут на условия, выдвинутые ЭКОВАС, хотя контакты между военными и организацией не прекращались.

Санкционное давление

Напомним, в конце июля президентская гвардия (позднее к ней присоединилось командование вооружённых сил страны) заблокировала дворец президента Нигера Мохамеда Базума, объявила о его смещении, закрытии границ и введении комендантского часа.

Участники переворота сформировали национальный совет по защите отечества, во главе которого встал командующий гвардией генерал Абдурахман Чиани.

Нигерские силовики у французской авиабазы в Ниамее

Gettyimages.ru

© Balima Boureima/Anadolu Agency

Одним из первых своих решений новые власти страны приостановили экспорт урана и золота во Францию, одновременно в стране прошли массовые антифранцузские протесты. Участники манифестаций требовали, в частности, вывода французских войск с территории Нигера (вблизи столицы страны — города Ниамей — расположена крупнейшая в Африке французская авиабаза, а общая численность контингента Пятой республики в Нигере достигает 1,5 тыс.).

После отстранения президента Базума от власти несколько стран ввели против нового руководства Нигера различные ограничительные меры. Самые жёсткие рестрикции были введены ЭКОВАС: сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило его государственные активы в региональном центральном банке и в коммерческих банках стран — членов объединения, приостановило всю финансовую помощь Нигеру, выделявшуюся из региональных банков развития.

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Также в рамках санкций ЭКОВАС Нигерия прекратила подачу в Нигер электроэнергии по линии Бирнин-Кебби мощностью 80 МВт, а Кот-д'Ивуар приостановил импорт и экспорт нигерских товаров.

Ранее объединение пригрозило провести военную интервенцию в Нигер, если путчисты не восстановят президента Базума в должности. Стоит отметить, что срок ультиматума сообщества истёк ещё 6 августа, однако пока каких-либо военных действий не последовало.

К вечеру 6 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС сообщила, что объединение приняло решение отложить вторжение в Нигер из-за недостаточной готовности сил организации. Тем не менее, по данным телеканала CNN, вооружённые силы Нигера перебросили подкрепление в столицу для подготовки к возможной военной интервенции.

При этом в ЭКОВАС подчёркивают, что объединению не требуется разрешение Совбеза ООН на интервенцию в Нигер — 12 августа об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах.

«ЭКОВАС имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН... Во время наших предыдущих вмешательств мы информировали Совбез ООН уже после того, как применяли военные средства», — приводит его слова ТАСС.

Мусах пояснил, что в Нигере якобы «нет общественного консенсуса в поддержку мятежников». По его словам, армейские руководители в Нигере «поддержали переворот и при этом не подвергли осуждению правительство Базума только для того, чтобы избежать кровопролития в стране». Как считает комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС, в случае военного вмешательства будет видно, кто в армии выступит против мятежников.

Антифранцузский протест в Ниамее

AP

© Sam Mednick

Ведущий научный сотрудник Института Африки, посол в отставке кандидат экономических наук Евгений Корендясов в разговоре с RT пояснил, что между странами — членами ЭКОВАС действуют внутренние рамочные соглашения о предотвращении и предупреждении конфликтов.

«В рамках таких субрегиональных организаций, как ЭКОВАС, и в рамках целого Африканского союза существуют соглашения по действиям для решения подобных внутренних конфликтов, не дожидаясь санкции ООН», — пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, сообщество должно отказаться от военной интервенции.

«Применение силовых методов — это путь к продлению конфликта, а не его решению. Конфликт всегда вероятен, тем более что Африка — это склонный к конфликтам регион», — сказал политолог.

Вместе с тем региональные СМИ сообщают, что в самом ЭКОВАС нет единства по поводу потенциальной военной интервенции в Нигер. Так, на недавней парламентской ассамблее ЭКОВАС против вторжения в страну выступил первый вице-спикер парламента ЭКОВАС Идрис Васе. Ранее о недопустимости применения силы в отношении республики заявили Буркина-Фасо и Мали, членство которых в сообществе также было приостановлено после военных переворотов. Против высказались в соседних Чаде и Алжире, которые не входят в организацию.

Региональная проблема

Евгений Корендясов считает, что ЭКОВАС должен отказаться от санкций и планов повлиять на ситуацию в Нигере силовым путём.

«Любые санкционные мероприятия в Африке всегда создают очень проблематичные перспективы. Очевидно, надо искать пути переговорного трека и отказаться от применения грубой военной силы. Только путём терпеливых и длительных переговоров. Любое применение агрессии порождает обратную реакцию. Силовые акции в Африке искомого результата не дают», — подчеркнул эксперт.

Митинг сторонников переходного правительства Нигера

AP

© Sam Mednick

В свою очередь, говоря о санкционном давлении на Нигер, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков напомнил в разговоре с RT, что республика очень зависима от внешней помощи, поэтому введение против неё рестрикций значительно ухудшает положение страны и взявшего власть временного правительства путчистов.

«Нигер зависит от доноров — отдельных стран и международных организаций. Без их помощи эта страна фактически нежизнеспособна. Например, подача электричества из Нигерии обеспечивает около 70% потребностей республики, поэтому такие санкции очень чувствительны. Уже поступают сообщения с мест о прекращении подачи воды, света и прекращении работы целого ряда служб. Однако сейчас нет признаков того, что страны ЭКОВАС — и прежде всего Нигерия — готовы смягчить санкции», — сказал политолог.

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Прямой ущерб Нигеру наносят и закрытые границы, так как они затрудняют работу скотоводческих хозяйств, часто перегоняющих скот в поисках пастбищ, добавил Щербаков.

Что касается слов представителей ЭКОВАС о том, что сообществу не нужно одобрение СБ ООН для военной интервенции, то, по мнению эксперта, такими заявлениями организация хочет повысить свой международный статус на фоне возросшего к ней внимания, а также не дать потенциальному конфликту приобрести межрегиональный характер.

«В целом данная ситуация является региональной проблемой, которую все хотят решить на региональном же уровне. Военная интервенция ещё не началась, нет вооружённого конфликта, так что ситуация пока не является прерогативой Совбеза ООН. Так что действия ЭКОВАС в регионе вполне могут начаться и без всякой оглядки на ООН», — пояснил эксперт.

При этом не стоит сбрасывать со счетов наличие противоречий внутри самого экономического сообщества в отношении того, как следует действовать в нынешней ситуации, напомнил Щербаков. Однако, несмотря на противоречия и определённую нерешительность ЭКОВАС, вероятность военной интервенции в Нигер «по-прежнему высока», считает эксперт.

«Как и любые военные действия, такая интервенция негативно скажется на экономике, что в условиях её дотационного характера в Нигере грозит абсолютным крахом. Кроме того, будут жертвы среди гражданского населения, возрастёт миграционное напряжение на соседние с Нигером страны из-за бегства жителей от конфликта. В регионе и так уже много беженцев, которые убегали от «Боко харам»*. Появятся ещё десятки тысяч вынужденных переселенцев. Разумеется, всё это самым негативным образом скажется на развитии всех государств региона», — заключил эксперт.

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.