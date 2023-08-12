Протесты в ответ на угрозу интервенции: как развивается ситуация в Нигере после смещения президента

В Нигере перед французской военной базой состоялась манифестация с участием тысяч местных жителей. Демонстранты высказывались против политики Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки в отношении республики. Как заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Россия с озабоченностью следит за развитием событий, отмечали в МИД. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что военный путь урегулирования в Нигере может привести к затяжному противостоянию в стране и резкой дестабилизации обстановки в регионе в целом.

Уже более двух с половиной недель прошло после того, как в Республике Нигер военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума.

На этой неделе Экономическое сообщество стран Западной Африки, по словам президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттара, поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, а на 12 августа была назначена встреча глав генштабов стран — членов ЭКОВАС. Однако, как сообщает AFP, встреча переносится на неопределённый срок по техническим причинам.

При этом МИД Франции опубликовал заявление о поддержке намерений ЭКОВАС по «восстановлению конституционного и демократического порядка» в Нигере.

Между тем намерение иностранных государств вмешаться в ситуацию в Нигере вызвало недовольство со стороны местных жителей. Накануне перед военной базой Франции в Ниамее прошла многотысячная манифестация. Люди размахивали национальными флагами и выкрикивали лозунги: «Долой Францию! Долой ЭКОВАС!»

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Ситуацию в разговоре с RT прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это показатель того, что Америка и её саттелиты никогда не смирятся с тем, что те государства, которые раньше были под их жёстким контролем, сегодня пытаются построить самостоятельную внешне-политическую и внутреннюю стабильность. Естественно американцы также готовы прийти на помощь французам, для того чтобы уничтожить в Республике Нигер все ростки волеизлияния людей, которые поддерживают нововведения и новые подходы к формированию государственного обустройства», — подчеркнул он.

Россия с озабоченностью следит за развитием событий в Республике Нигер, говорил 9 августа в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Считаем крайне важным не допускать дальнейшую эскалацию напряжённости в Нигере. Полагаем безальтернативным путём урегулирования ситуации скорейшее восстановление правопорядка, организацию инклюзивного общенационального диалога. По поступающей информации, обстановка в стране в целом спокойная, госучреждения продолжают работу в нормальном режиме. Под эгидой созданного военными «Национального совета по защите Родины» начато формирование нового правительства», — пояснял он.

По его словам, Москва поддерживает посреднические усилия, предпринимаемые африканским сообществом в целях содействия нигерцам в выходе из создавшегося кризиса. Однако на Смоленской площади не считают, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет способствовать достижению прочного мира и стабилизации обстановки.

«В данном контексте отмечаем негативную реакцию целого ряда граничащих с Нигером государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, в отношении такого сценария. Рассчитываем, что взаимоприемлемые решения могут быть найдены в рамках дальнейших дипломатических усилий ЭКОВАС по Нигеру», — пояснил представитель МИД РФ.

Позднее во внешнеполитическом ведомстве указали, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом.

AP

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«Пока есть открытая угроза»

Ведущий научный сотрудник Института Африки, посол в отставке, кандидат экономических наук Евгений Корендясов считает, что в случае интервенции войск ЭКОВАС в Нигер может произойти «очень болезненный конфликт». Между тем он указал, что возможности выхода из кризиса мирным путём есть, но они ещё не использованы.

«Пока есть открытая угроза, есть приготовления, я думаю, нигерийцы — люди решительные, тем более стремящиеся к лидерству в западно-африканском регионе, они примут все необходимые меры, чтобы навести порядок», — подчеркнул собеседник RT.

Тем временем директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов считает, что пока можно говорить только о заявлении президента Кот-д'Ивуара.

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«Заявление же Алассана Уаттара стоит рассматривать в контексте французской позиции. Уже было заявление Франции о том, что они поддержат любые меры ЭКОВАС. Кажется, что Париж пытается подтолкнуть ЭКОВАС к силовому решению, чтобы вернуть нужного им президента к власти чужими руками», — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что президент Нигерии Бола Тинубу выступил за переговоры и упомянул, что ведёт консультации с губернаторами северных штатов, которые непосредственно граничат с Нигером.

«Губернаторы в Нигерии — важнейшая политическая сила, они избираются, многие из них — в конструктивной оппозиции президенту. И почти наверняка они против интервенции или относятся к ней сдержанно», — добавил Маслов.

Будет ли конфликт, по мнению собеседника RT, «пока непонятно».

«Я ставлю на разум и на то, что договорятся, что военной операции не будет. Возможности для переговоров не исчерпаны. Военные в Нигере тоже могут сделать сейчас шаги навстречу Тинубу, признать своё правление «переходным», пообещать выборы. Тогда вторжение станет уже гораздо менее вероятным. Однако как оно там будет на самом деле, непонятно», — заявил аналитик.