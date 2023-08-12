ActuNiger: пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа

Пятеро солдат погибли, четверо пострадали в результате атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа.

Информация об этом появилась на сайте портала ActuNiger.

«Предварительные потери составляют пять убитых солдат и ещё четыре раненых», — говорится в публикации.

Отмечается, что погибшие солдаты были похоронены, а двое раненых находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Ранее в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности.

Также в МИД России заявили, что вооружённое вторжение в Нигер может привести к затяжному конфликту в стране.