ActuNiger: пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа
Информация об этом появилась на сайте портала ActuNiger.
«Предварительные потери составляют пять убитых солдат и ещё четыре раненых», — говорится в публикации.
Отмечается, что погибшие солдаты были похоронены, а двое раненых находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
Ранее в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности.
Также в МИД России заявили, что вооружённое вторжение в Нигер может привести к затяжному конфликту в стране.