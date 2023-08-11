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МИД России: вооружённое вторжение в Нигер может привести к затяжному конфликту в стране

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Вооружённое вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума может привести к затяжному конфликту в стране и дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе, заявил МИД России.
МИД России: вооружённое вторжение в Нигер может привести к затяжному конфликту в стране
  • РИА Новости

Министерство отметило, что поддерживает посреднические усилия ЭКОВАС по поиску путей выхода из создавшегося кризиса.

«Вместе с тем, по поступающей информации, 10 августа на внеочередном саммите в Абудже Сообществом было принято решение о подготовке к развёртыванию резервных сил ЭКОВАС, которые могли бы осуществить вооружённое вторжение в Нигер с целью освобождения Базума», — сказано в заявлении.

МИД напомнил, что нигерские военные заявили о готовности дать отпор любому иностранному вмешательству.

«Кроме того, они сообщили о создании переходного правительства, в состав которого вошли представители гражданского общества», — сказано в заявлении.

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

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