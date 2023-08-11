МИД России: вооружённое вторжение в Нигер может привести к затяжному конфликту в стране
- РИА Новости
Министерство отметило, что поддерживает посреднические усилия ЭКОВАС по поиску путей выхода из создавшегося кризиса.
«Вместе с тем, по поступающей информации, 10 августа на внеочередном саммите в Абудже Сообществом было принято решение о подготовке к развёртыванию резервных сил ЭКОВАС, которые могли бы осуществить вооружённое вторжение в Нигер с целью освобождения Базума», — сказано в заявлении.
МИД напомнил, что нигерские военные заявили о готовности дать отпор любому иностранному вмешательству.
«Кроме того, они сообщили о создании переходного правительства, в состав которого вошли представители гражданского общества», — сказано в заявлении.
Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.
Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.