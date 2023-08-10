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Мятежники в Нигере пригрозили Нуланд убийством президента Базума в случае интервенции

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Мятежники в Нигере пригрозили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд убийством президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Мятежники в Нигере пригрозили Нуланд убийством президента Базума в случае интервенции
  • AFP

«Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстранённого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», — приводит сообщение РИА Новости.

В агентстве отметили, что Нуланд сообщили об угрозе в ходе её визита в Нигер.

Ранее стало известно, что и. о. замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».

Она заявила мятежникам, что страна может лишиться экономической и военной помощи.

По словам Нуланд, действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит Нуланд, отметила, что с Нигером не получится так же, как с Украиной. По её словам, «такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти».

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