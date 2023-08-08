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Нуланд: действия мятежников в Нигере неконституционны

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Действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны, заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд на пресс-конференции с журналистами.
Нуланд: действия мятежников в Нигере неконституционны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (лидеры мятежников. — RT) твёрдо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует Конституции Нигера», — сказала она после встречи с устроившими переворот в африканской стране.

Ранее стало известно, что Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».

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