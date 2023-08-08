Нуланд: действия мятежников в Нигере неконституционны
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Они (лидеры мятежников. — RT) твёрдо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует Конституции Нигера», — сказала она после встречи с устроившими переворот в африканской стране.
Ранее стало известно, что Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».