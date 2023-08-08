Захарова прокомментировала переговоры Нуланд с мятежниками в Нигере
- РИА Новости
«Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала дипломат в своём Telegram.
Ранее стало известно, что Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».
Она заявила мятежникам, что страна может лишиться экономической и военной помощи.
По словам Нуланд, действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны.