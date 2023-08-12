ЭКОВАС перенёс встречу глав генштабов по ситуации в Нигере из-за неготовности войск

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о переносе встречи глав генштабов по ситуации в Нигере на фоне неготовности войск.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

«Заседание командующих армиями ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.