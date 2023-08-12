ЭКОВАС перенёс встречу глав генштабов по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
- AP
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
«Заседание командующих армиями ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.
Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.