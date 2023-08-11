В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с российскими флагами
Об этом информирует РИА Новости.
Мусульмане собрались на молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи.
Некоторые верующие пришли на молитву с российскими флагами.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Африки, посол в отставке, кандидат экономических наук Евгений Корендясов и директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов спрогнозировали в беседе с RT, как будет развиваться ситуация в Нигере на фоне возможности начала операции по военной интервенции в страну.