В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с российскими флагами

В Ниамее сотни мирных жителей пришли на молитву во имя мира с российскими флагами.

Об этом информирует РИА Новости.

Мусульмане собрались на молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи.

Некоторые верующие пришли на молитву с российскими флагами.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Африки, посол в отставке, кандидат экономических наук Евгений Корендясов и директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов спрогнозировали в беседе с RT, как будет развиваться ситуация в Нигере на фоне возможности начала операции по военной интервенции в страну.