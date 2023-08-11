Аналитики Корендясов и Маслов спрогнозировали, как будет развиваться ситуация в Нигере

Ведущий научный сотрудник Института Африки, посол в отставке, кандидат экономических наук Евгений Корендясов и директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов спрогнозировали в беседе с RT, как будет развиваться ситуация в Нигере на фоне возможности начала операции по военной интервенции в страну.

По словам Корендясова, это «очень болезненный конфликт», при этом он отметил, что возможности выхода из кризиса мирным путём есть, но они ещё не использованы.

«Пока есть открытая угроза, есть приготовления, я думаю, нигерийцы — люди решительные, тем более, стремящиеся к лидерству в западно-африканском регионе, они примут все необходимые меры, чтобы навести порядок», — подчеркнул собеседник RT.

На их стороне то, что они выступают за восстановление легитимных норм, и в этом плане находят поддержку и в Африке, и за её пределами.

«Во всяком случае, Франция и Америка уже заявили о поддержке возможных военных действий с целью восстановления легитимного режима в Нигере», — рассказал эксперт.

Тем временем директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов считает, что пока можно говорить только о заявлении президента Кот-д’Ивуара.

«Страна для ЭКОВАС важная, но она даже не граничит с Нигером. Официального заявления о коллегиальном решении нет. Решение о непосредственном вводе войск будет зависеть, в первую очередь, от Нигерии. Её лидер возглавляет ЭКОВАС, Нигерия располагает значительными по численности вооружёнными силами, и, наконец, Нигерия имеет самую протяжённую с населённой частью Нигера границу», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что президент Нигерии Бола Тинубу выступил за переговоры и упомянул, что ведёт консультации с губернаторами северных штатов, которые непосредственно граничат с Нигером.

«Губернаторы в Нигерии — важнейшая политическая сила, они избираются, многие из них — в конструктивной оппозиции президенту. И почти наверняка они против интервенции или относятся к ней сдержанно», — добавил Маслов.

По его словам, в Нигере живут их братья по религии и языку, кроме того, «на северные штаты ляжет бремя конфликта, если он станет затяжным, появятся беженцы».

«Заявление же Алассана Уаттары (президента Кот-д’Ивуара. — RT) стоит рассматривать в контексте французской позиции. Сегодня же было заявление Франции о том, что они поддержат любые меры ЭКОВАС. Кажется, что Париж пытается подтолкнуть ЭКОВАС к силовому решению, чтобы вернуть нужного им президента к власти чужими руками», — уточнил эксперт.

Будет ли конфликт, по мнению собеседника RT, «пока непонятно».

«Я ставлю на разум, и на то, что договорятся, что военной операции не будет. Возможности для переговоров не исчерпаны. Военные в Нигере тоже могут сделать сейчас шаги навстречу Тинубу, признать своё правление «переходным», пообещать выборы. Тогда вторжение станет уже гораздо менее вероятным. Однако как оно там будет на самом деле, непонятно», — заявил аналитик.

И на той, и на другой стороне есть силы, готовые идти на эскалацию, подчеркнул он.

«Например, как оказалось, Кот-д’Ивуар. Но вес его голоса в этой ситуации не стоит переоценивать. По каким-то своим соображениям Уаттара решил оказать вот такую услугу Франции», — заключил Маслов.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну вражеских сил.

10 августа сообщалось, что ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

Власти США заявили о поддержке действий и лидерской роли ЭКОВАС в Нигере.