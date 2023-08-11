Аналитики Корендясов и Маслов спрогнозировали, как будет развиваться ситуация в Нигере
- AFP
По словам Корендясова, это «очень болезненный конфликт», при этом он отметил, что возможности выхода из кризиса мирным путём есть, но они ещё не использованы.
«Пока есть открытая угроза, есть приготовления, я думаю, нигерийцы — люди решительные, тем более, стремящиеся к лидерству в западно-африканском регионе, они примут все необходимые меры, чтобы навести порядок», — подчеркнул собеседник RT.
На их стороне то, что они выступают за восстановление легитимных норм, и в этом плане находят поддержку и в Африке, и за её пределами.
«Во всяком случае, Франция и Америка уже заявили о поддержке возможных военных действий с целью восстановления легитимного режима в Нигере», — рассказал эксперт.
Тем временем директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов считает, что пока можно говорить только о заявлении президента Кот-д’Ивуара.
«Страна для ЭКОВАС важная, но она даже не граничит с Нигером. Официального заявления о коллегиальном решении нет. Решение о непосредственном вводе войск будет зависеть, в первую очередь, от Нигерии. Её лидер возглавляет ЭКОВАС, Нигерия располагает значительными по численности вооружёнными силами, и, наконец, Нигерия имеет самую протяжённую с населённой частью Нигера границу», — объяснил специалист.
Он подчеркнул, что президент Нигерии Бола Тинубу выступил за переговоры и упомянул, что ведёт консультации с губернаторами северных штатов, которые непосредственно граничат с Нигером.
«Губернаторы в Нигерии — важнейшая политическая сила, они избираются, многие из них — в конструктивной оппозиции президенту. И почти наверняка они против интервенции или относятся к ней сдержанно», — добавил Маслов.
По его словам, в Нигере живут их братья по религии и языку, кроме того, «на северные штаты ляжет бремя конфликта, если он станет затяжным, появятся беженцы».
«Заявление же Алассана Уаттары (президента Кот-д’Ивуара. — RT) стоит рассматривать в контексте французской позиции. Сегодня же было заявление Франции о том, что они поддержат любые меры ЭКОВАС. Кажется, что Париж пытается подтолкнуть ЭКОВАС к силовому решению, чтобы вернуть нужного им президента к власти чужими руками», — уточнил эксперт.
Будет ли конфликт, по мнению собеседника RT, «пока непонятно».
«Я ставлю на разум, и на то, что договорятся, что военной операции не будет. Возможности для переговоров не исчерпаны. Военные в Нигере тоже могут сделать сейчас шаги навстречу Тинубу, признать своё правление «переходным», пообещать выборы. Тогда вторжение станет уже гораздо менее вероятным. Однако как оно там будет на самом деле, непонятно», — заявил аналитик.
И на той, и на другой стороне есть силы, готовые идти на эскалацию, подчеркнул он.
«Например, как оказалось, Кот-д’Ивуар. Но вес его голоса в этой ситуации не стоит переоценивать. По каким-то своим соображениям Уаттара решил оказать вот такую услугу Франции», — заключил Маслов.
Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну вражеских сил.
10 августа сообщалось, что ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Власти США заявили о поддержке действий и лидерской роли ЭКОВАС в Нигере.