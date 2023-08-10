AFP: ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер

ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, сообщает AFP со ссылкой на главу Кот-д'Ивуара Алассана Уаттару.

«Начальники штабов проведут ещё несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что допускает разные варианты действий в отношении Нигера, включая применение силы.

Мятежники в Нигере пригрозили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд убийством президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну.