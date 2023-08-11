Власти США заявили о поддержке действий и лидерской роли ЭКОВАС в Нигере

Власти США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки в отношении ситуации в Нигере.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, сообщество играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения Нигера к конституционному порядку.

«Мы изо всех сил поддерживаем лидерскую роль и действия ЭКОВАС в этом вопросе», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума.

Также сообщалось, что ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.