Власти США заявили о поддержке действий и лидерской роли ЭКОВАС в Нигере
Об этом, как информирует ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, сообщество играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения Нигера к конституционному порядку.
«Мы изо всех сил поддерживаем лидерскую роль и действия ЭКОВАС в этом вопросе», — сказал Блинкен.
Ранее Блинкен заявил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума.
Также сообщалось, что ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.