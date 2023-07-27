«Невозможно обойти вниманием»: в Москве отреагировали на попытку госпереворота в Нигере

В Кремле отреагировали на ситуацию в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. В Москве подчеркнули, что эти события «невозможно обойти вниманием» и они будут обсуждаться на проходящем в эти дни саммите Россия — Африка. В свою очередь, МИД РФ призвал к мирному урегулированию конфликта. С призывом к «восстановлению порядка» выступили и в Пекине. Ранее в ООН, Франции, США, региональных организациях и ряде других стран осудили попытки силового захвата власти в Нигере. По мнению экспертов, ситуация в африканском государстве свидетельствует о наличии системных проблем в его политическом развитии. При этом, с точки зрения аналитиков, Запад опасается потери своего влияния на Нигер, остающегося у него с колониальных времён.

В Москве отреагировали на ситуацию в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. В Кремле подчеркнули, что эти события «невозможно обойти вниманием» и они будут активно обсуждаться на форуме в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители Нигера в саммите участия не принимают. Как заявили ранее в Кремле, не подтвердили своё участие в мероприятии всего пять стран африканского континента. В Москве это связали, в частности, с давлением Запада на их власти, а также с «абсолютно неприкрытым, наглым вмешательством» США, Франции и «других государств» через их диппредставительства в африканских государствах.

Напомним, Базум стал президентом Нигера после выборов в феврале 2021 года. Тогда он набрал 55,75% голосов, а его соперника — лидера оппозиционной партии «Демократическое и республиканское обновление» Махамана Усмана — поддержали 44,25% избирателей. Москва приветствовала итоги голосования, отмечая, что в нём приняли участие более 60% зарегистрированных избирателей. В МИД РФ заявили, что настроены на дальнейшее укрепление «традиционно дружественных российско-нигерских отношений, включая наращивание взаимовыгодного многопланового сотрудничества». В российском ведомстве тогда также пожелали Нигеру скорейшего преодоления стоящих перед республикой «острых социально-экономических проблем и вызовов в сфере безопасности».

27 июля МИД РФ обратился к сторонам конфликта в Нигере с призывом воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога.

«Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Мохамеда Базума», — говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

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На ситуацию в Нигере отреагировали и в КНР. Официальный представитель китайского МИД Мао Нин в ходе брифинга отметила, что Пекин наблюдает за происходящим и призывает к мирному решению конфликта — «посредством диалога, исходя из коренных интересов государства и народа», а также выступает за восстановление порядка и стабильности.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку захвата власти в Нигере.

«Он (Гутерреш. — RT) самым решительным образом осуждает любые попытки силой захватить власть и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере. Генеральный секретарь призывает все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Как уточнили в ООН, реакция Гутерреша последовала после сообщений о том, что «избранный демократическим путём» президент Нигера удерживается «некоторыми из представителей» президентской гвардии на территории его же резиденции.

«Согласно новостным сводкам, в среду военнослужащие (президентской гвардии. — RT) захватили президента Мохамеда Базума и заблокировали его резиденцию в столице страны Ниамее, после чего председатель Комиссии Африканского союза назвал их действия «равносильными попытке государственного переворота», хотя до сих пор не было никаких сообщений о стрельбе», — заявили в пресс-службе ООН.

По имеющимся у организации данным, «предполагаемые заговорщики» не смогли заручиться поддержкой со стороны других представителей вооружённых сил или сил безопасности страны, «однако переговоры об освобождении президента пока не увенчались успехом».

Генсек ООН Антониу Гутерреш

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Кроме того, как сообщили в аккаунте офиса Гуттереша в Twitter, он провёл телефонный разговор с президентом Нигера, выразив ему полную поддержку и солидарность.

Отреагировали на мятеж и в Комиссии Африканского союза: его председатель Муса Факи осудил военных, призвав их вернуться в казармы.

Франция присоединилась к этим призывам, подчеркнув, что осуждает любые попытки захватить власть с помощью насилия. По данным СМИ, в столице Нигера базируются от 1 тыс. до 1,5 тыс. французских солдат.

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) также раскритиковали «попытку государственного переворота» в Нигере, призвав офицеров, удерживающих президента, немедленно освободить его.

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Со своей стороны, Великобритания подчеркнула, что «внимательно следит» за происходящим и «самым решительным образом» осуждает любые попытки подорвать демократию в Нигере.

Европейский союз выступил с осуждением мятежа. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал события в Нигере «попыткой дестабилизировать» ситуацию в стране.

В свою очередь, Соединённые Штаты Америки вместе с региональными и международными партнёрами осудили попытки силой захватить власть и «свергнуть конституционный порядок». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Мохамедом Базумом.

Раскритиковали события в Нигере также Бенин, президент которого, Патрис Талон, уехал туда с посреднической миссией, а также Алжир и Нигерия.

Хроники мятежа

Между тем африканские СМИ предполагаемой причиной мятежа в Нигере называют намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Источник в ВС Нигера сообщил о переговорах, цель которых — избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники, президент Нигера отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.

Как информирует France Press, в центре столицы рядом со зданием парламента собрались несколько сотен человек, чтобы выразить поддержку президенту Базуму, однако мятежные солдаты стреляли в воздух, чтобы рассеять людей.

Позднее мятежники выступили по захваченному ими национальному телевидению, заявив, что Мохамед Базум смещён, а границы страны закрыты, сообщает Reuters. Они также сообщили, что по всему Нигеру объявлен комендантский час, а работа учреждений страны приостановлена.

После этого глава МИД Нигера и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24 заявил, что Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Масуду отметил, что в стране нет «фундаментального кризиса», и призвал участников мятежа вернуться к выполнению своих обязанностей. По его словам, прямого диалога между властями Нигера и мятежниками нет, они находятся в контакте через посредников.

Объявление нигерских военных о государственном перевороте

AP

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Впрочем, позднее командование вооружённых сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter. Военнослужащие объяснили такое решение стремлением предотвратить кровопролитие и обеспечить физическую неприкосновенность президента. При этом командование подчёркивает, что любое внешнее военное вмешательство в дела Нигера чревато катастрофическими последствиями для государства и его граждан. Кроме того, ВС Нигера призвали мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористическими группировками и организованной преступностью.

«Обострились застарелые проблемы»

Как напоминают эксперты, текущая попытка госпереворота в Нигере — далеко не первая: действующего президента этой страны хотели свергнуть ещё до инаугурации после выборов в 2021 году, о чём сообщали СМИ.

«В целом с момента обретения Нигером независимости от Франции в 1960 году произошло четыре переворота, последний из которых случился в 2010 году. Сейчас ситуация в стране также очень нестабильна. Причём речь идёт не о борьбе различных политических партий за власть, а о противостоянии различных фракций военных. В текущей ситуации президент страны опирался на часть армии, но ему при этом противодействует национальная гвардия, то есть элитные части нигерских вооружённых сил, с руководством которых у президента и возник конфликт», — пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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По его словам, это свидетельствует о наличии серьёзных системных проблем в политическом развитии страны.

«Обострились застарелые проблемы, которые и привели к новой попытке государственного переворота и активному участию в этих процессах части военных», — заявил аналитик.

По его словам, ситуацию также усугубляет активность террористических групп в Нигере. Он напомнил, что там действуют две боевые группировки, связанные как с «Аль-Каидой»*, так и с ИГ**.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал реакцию международного сообщества на события в Нигере.

«Африканские лидеры примеряют эту ситуацию на себя, и естественно, что ни один из них не хочет оказаться на месте Базума. Что касается Запада, то Нигер достаточно активно с ним сотрудничает. Поэтому и Франция, и Великобритания, и США очень недовольны происходящим — ведь это может изменить важные для них направления импорта и экспорта», — пояснил эксперт.

Нигерские сторонники президента

AP

© Sam Mednick

По словам Брутера, на Западе опасаются, что потеряют влияние на Нигер, которое всё ещё остаётся у него с колониальных времён.

«Потому что на настоящий момент совершенно ещё не ясно, какую политику выберут те, кто, по всей видимости, придёт к власти. В свою очередь, западные страны будут пытаться договориться с этими людьми о том, чтобы они придерживались прежнего курса», — спрогнозировал Брутер.





*«Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.

**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.