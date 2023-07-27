«Невозможно обойти вниманием»: в Москве отреагировали на попытку госпереворота в Нигере
- Национальное собрание Нигера
- Legion-Media
- © Joerg Boethling
В Москве отреагировали на ситуацию в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. В Кремле подчеркнули, что эти события «невозможно обойти вниманием» и они будут активно обсуждаться на форуме в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.
«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представители Нигера в саммите участия не принимают. Как заявили ранее в Кремле, не подтвердили своё участие в мероприятии всего пять стран африканского континента. В Москве это связали, в частности, с давлением Запада на их власти, а также с «абсолютно неприкрытым, наглым вмешательством» США, Франции и «других государств» через их диппредставительства в африканских государствах.
Напомним, Базум стал президентом Нигера после выборов в феврале 2021 года. Тогда он набрал 55,75% голосов, а его соперника — лидера оппозиционной партии «Демократическое и республиканское обновление» Махамана Усмана — поддержали 44,25% избирателей. Москва приветствовала итоги голосования, отмечая, что в нём приняли участие более 60% зарегистрированных избирателей. В МИД РФ заявили, что настроены на дальнейшее укрепление «традиционно дружественных российско-нигерских отношений, включая наращивание взаимовыгодного многопланового сотрудничества». В российском ведомстве тогда также пожелали Нигеру скорейшего преодоления стоящих перед республикой «острых социально-экономических проблем и вызовов в сфере безопасности».
27 июля МИД РФ обратился к сторонам конфликта в Нигере с призывом воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога.
«Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Мохамеда Базума», — говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.
На ситуацию в Нигере отреагировали и в КНР. Официальный представитель китайского МИД Мао Нин в ходе брифинга отметила, что Пекин наблюдает за происходящим и призывает к мирному решению конфликта — «посредством диалога, исходя из коренных интересов государства и народа», а также выступает за восстановление порядка и стабильности.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку захвата власти в Нигере.
«Он (Гутерреш. — RT) самым решительным образом осуждает любые попытки силой захватить власть и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере. Генеральный секретарь призывает все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Как уточнили в ООН, реакция Гутерреша последовала после сообщений о том, что «избранный демократическим путём» президент Нигера удерживается «некоторыми из представителей» президентской гвардии на территории его же резиденции.
«Согласно новостным сводкам, в среду военнослужащие (президентской гвардии. — RT) захватили президента Мохамеда Базума и заблокировали его резиденцию в столице страны Ниамее, после чего председатель Комиссии Африканского союза назвал их действия «равносильными попытке государственного переворота», хотя до сих пор не было никаких сообщений о стрельбе», — заявили в пресс-службе ООН.
По имеющимся у организации данным, «предполагаемые заговорщики» не смогли заручиться поддержкой со стороны других представителей вооружённых сил или сил безопасности страны, «однако переговоры об освобождении президента пока не увенчались успехом».
- Генсек ООН Антониу Гутерреш
- Gettyimages.ru
- © Lev Radin/Pacific Press/LightRocket
Кроме того, как сообщили в аккаунте офиса Гуттереша в Twitter, он провёл телефонный разговор с президентом Нигера, выразив ему полную поддержку и солидарность.
Отреагировали на мятеж и в Комиссии Африканского союза: его председатель Муса Факи осудил военных, призвав их вернуться в казармы.
Франция присоединилась к этим призывам, подчеркнув, что осуждает любые попытки захватить власть с помощью насилия. По данным СМИ, в столице Нигера базируются от 1 тыс. до 1,5 тыс. французских солдат.
В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) также раскритиковали «попытку государственного переворота» в Нигере, призвав офицеров, удерживающих президента, немедленно освободить его.
Со своей стороны, Великобритания подчеркнула, что «внимательно следит» за происходящим и «самым решительным образом» осуждает любые попытки подорвать демократию в Нигере.
Европейский союз выступил с осуждением мятежа. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал события в Нигере «попыткой дестабилизировать» ситуацию в стране.
В свою очередь, Соединённые Штаты Америки вместе с региональными и международными партнёрами осудили попытки силой захватить власть и «свергнуть конституционный порядок». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Мохамедом Базумом.
Раскритиковали события в Нигере также Бенин, президент которого, Патрис Талон, уехал туда с посреднической миссией, а также Алжир и Нигерия.
Хроники мятежа
Между тем африканские СМИ предполагаемой причиной мятежа в Нигере называют намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Источник в ВС Нигера сообщил о переговорах, цель которых — избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники, президент Нигера отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Как информирует France Press, в центре столицы рядом со зданием парламента собрались несколько сотен человек, чтобы выразить поддержку президенту Базуму, однако мятежные солдаты стреляли в воздух, чтобы рассеять людей.
Позднее мятежники выступили по захваченному ими национальному телевидению, заявив, что Мохамед Базум смещён, а границы страны закрыты, сообщает Reuters. Они также сообщили, что по всему Нигеру объявлен комендантский час, а работа учреждений страны приостановлена.
После этого глава МИД Нигера и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24 заявил, что Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Масуду отметил, что в стране нет «фундаментального кризиса», и призвал участников мятежа вернуться к выполнению своих обязанностей. По его словам, прямого диалога между властями Нигера и мятежниками нет, они находятся в контакте через посредников.
- Объявление нигерских военных о государственном перевороте
- AP
- © ORTN
Впрочем, позднее командование вооружённых сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter. Военнослужащие объяснили такое решение стремлением предотвратить кровопролитие и обеспечить физическую неприкосновенность президента. При этом командование подчёркивает, что любое внешнее военное вмешательство в дела Нигера чревато катастрофическими последствиями для государства и его граждан. Кроме того, ВС Нигера призвали мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористическими группировками и организованной преступностью.
«Обострились застарелые проблемы»
Как напоминают эксперты, текущая попытка госпереворота в Нигере — далеко не первая: действующего президента этой страны хотели свергнуть ещё до инаугурации после выборов в 2021 году, о чём сообщали СМИ.
«В целом с момента обретения Нигером независимости от Франции в 1960 году произошло четыре переворота, последний из которых случился в 2010 году. Сейчас ситуация в стране также очень нестабильна. Причём речь идёт не о борьбе различных политических партий за власть, а о противостоянии различных фракций военных. В текущей ситуации президент страны опирался на часть армии, но ему при этом противодействует национальная гвардия, то есть элитные части нигерских вооружённых сил, с руководством которых у президента и возник конфликт», — пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По его словам, это свидетельствует о наличии серьёзных системных проблем в политическом развитии страны.
«Обострились застарелые проблемы, которые и привели к новой попытке государственного переворота и активному участию в этих процессах части военных», — заявил аналитик.
По его словам, ситуацию также усугубляет активность террористических групп в Нигере. Он напомнил, что там действуют две боевые группировки, связанные как с «Аль-Каидой»*, так и с ИГ**.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал реакцию международного сообщества на события в Нигере.
«Африканские лидеры примеряют эту ситуацию на себя, и естественно, что ни один из них не хочет оказаться на месте Базума. Что касается Запада, то Нигер достаточно активно с ним сотрудничает. Поэтому и Франция, и Великобритания, и США очень недовольны происходящим — ведь это может изменить важные для них направления импорта и экспорта», — пояснил эксперт.
- Нигерские сторонники президента
- AP
- © Sam Mednick
По словам Брутера, на Западе опасаются, что потеряют влияние на Нигер, которое всё ещё остаётся у него с колониальных времён.
«Потому что на настоящий момент совершенно ещё не ясно, какую политику выберут те, кто, по всей видимости, придёт к власти. В свою очередь, западные страны будут пытаться договориться с этими людьми о том, чтобы они придерживались прежнего курса», — спрогнозировал Брутер.
*«Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.
**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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