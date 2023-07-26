Песков заявил, что число участников саммита Россия — Африка сократилось из-за графика

Количество участников саммита Россия — Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, но сыграло роль и давление Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Есть, конечно, толика того, о чём мы с вами говорили накануне, — это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран», — сказал он.

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор ранее в интервью RT рассказала о больших ожиданиях от саммита Россия — Африка.

Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что Запад долго провоцировал Россию.

Президент России в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с африканскими странами в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.