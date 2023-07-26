Глава МИД ЮАР рассказала о больших ожиданиях от саммита Россия — Африка

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT рассказала о больших ожиданиях от саммита Россия — Африка.

«Ожиданий довольно много. Во-первых, сохранять отношения между Африкой и Россией, которые выстраивались на протяжении многих лет», — заявила она.

Министр отметила, что ЮАР намерена продолжать налаживать крепкие связи для продвижения целей развития африканского континента, а также позаботиться о том, чтобы приверженность этому делу, которую многие годы наглядно демонстрировала Россия, продолжала выражаться на практике посредством совместно согласованных программ и их внедрения.

Также Пандор заявила об интересе ЮАР к международному обмену, в том числе в сферах культуры, безопасности, торговли, политики, истории.

«Так что это довольно обширный спектр областей для партнёрства, чем, по сути, и объясняется наше участие», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет в Петербург на саммит Россия — Африка 26 июля.