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Постпред Эритреи в ООН заявила, что Запад долго провоцировал Россию

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Специальная военная операция России произошла в результате многих лет провоцирования России.
Постпред Эритреи в ООН заявила, что Запад долго провоцировал Россию
  • AFP
  • © Yuki IWAMURA

Об этом заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.

«До того, что произошло в феврале, в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию», — заявила она.

Тесфамариам отметила, что страны Запада нарушали одно обещание за другим.

«Они занимались сдерживанием России», — заключила Тесфамариам.

Ранее Тесфамариам заявила, что зерновая сделка с самого начала не была способом решения проблемы.

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