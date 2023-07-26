Постпред Эритреи в ООН заявила, что Запад долго провоцировал Россию
- AFP
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Об этом заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
«До того, что произошло в феврале, в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию», — заявила она.
Тесфамариам отметила, что страны Запада нарушали одно обещание за другим.
«Они занимались сдерживанием России», — заключила Тесфамариам.
Ранее Тесфамариам заявила, что зерновая сделка с самого начала не была способом решения проблемы.