Узнать больше

Постпред Эритреи в ООН: зерновая сделка изначально не была способом решения проблемы

Короткая ссылка
Зерновая сделка с самого начала не была способом решения проблемы.
Постпред Эритреи в ООН: зерновая сделка изначально не была способом решения проблемы
  • AP
  • © Sercan Ozkurnazli/Dia Images

Об этом заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.

«Попытка представить всё так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы», — заявила Тесфамариам.

Она отметила, что Африка получила менее 3% продовольствия.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить