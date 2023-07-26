Постпред Эритреи в ООН: зерновая сделка изначально не была способом решения проблемы
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Об этом заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
«Попытка представить всё так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы», — заявила Тесфамариам.
Она отметила, что Африка получила менее 3% продовольствия.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.