Постпред Эритреи в ООН: зерновая сделка изначально не была способом решения проблемы

Зерновая сделка с самого начала не была способом решения проблемы.

Об этом заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.

«Попытка представить всё так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы», — заявила Тесфамариам.

Она отметила, что Африка получила менее 3% продовольствия.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.