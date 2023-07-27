Узнать больше

Глава Евросовета заявил о поддержке президента Нигера на фоне мятежа

Короткая ссылка
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что связался с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне мятежа.
Глава Евросовета заявил о поддержке президента Нигера на фоне мятежа
  • Gettyimages.ru

«Я говорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в полной поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любые попытки дестабилизировать Нигер», — сообщил Мишель в Twitter.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить Базума.

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить