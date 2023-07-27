Глава Евросовета заявил о поддержке президента Нигера на фоне мятежа

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что связался с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне мятежа.

«Я говорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в полной поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любые попытки дестабилизировать Нигер», — сообщил Мишель в Twitter.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить Базума.

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции.