Мандела, Лумумба и Абдель Насер: RT организовал участие потомков африканских освободителей в форуме Россия — Африка

Потомки легендарных африканских лидеров примут участие в сессиях, организованных телеканалом RT, на форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Кроме того, RT пригласил на форум более 140 главных редакторов и журналистов африканских СМИ. Ведущие и корреспонденты телеканала RT выступят в качестве модераторов сессий.

Потомки африканских лидеров Нельсона Манделы, Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Саморы Машела, Джулиуса Ньерере, Кеннета Каунды, Оливера Тамбо и Ахмеда Бен Беллы примут участие в сессии «Панафриканизм: истоки, современность, будущее», где обсудят панафриканизм в контексте формирования будущего Африканского континента и его исторической дружбы с Россией. На этой сессии впервые собираются вместе такие политически и медийно активные деятели, как Ндилека Мандела, Роланд Лумумба, Номатемба Тамбо, Жозина Машел и другие. Модератором дискуссии выступит руководитель бюро RT в Африке Муса Ибрагим.

«В Советском Союзе нас понимали хорошо. Там проявили заинтересованность и уделили время тому, чтобы хорошо нас понять. И мы их хорошо понимали. Наша молодёжь ехала получать высшее образование в Москву, учила русский язык. Первый парень, с которым я встречалась, чернокожий южноафриканец, учившийся в России в университете, пытался научить меня говорить по-русски», — сказала в эксклюзивном интервью RT дочь экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо.

«Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав, тогда мы начнём побеждать», — говорит внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы.

RT организовал приезд на форум Россия — Африка более 140 журналистов, главных редакторов и руководителей крупнейших африканских государственных СМИ. Среди них — генеральный директор Африканского вещательного союза (AUB-UAR), генеральный секретарь Союза информационных агентств стран ОИС (UNA-OIC), председатель Высшего совета по регулированию СМИ Египта, представители медиарегуляторов из Марокко и Сомали, а также директора и главные редакторы государственных СМИ из Египта, Алжира, Марокко, Ливии, Мавритании, Нигерии, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Уганды, Коморских островов, панафриканских телеканалов Afrique Media и Africa 24, крупнейших частных телеканалов из ряда стран — Эфиопии, Нигерии, Сенегала, Судана, Туниса, заметных частных телеканалов из ЮАР (BRICS TV) и Ганы (PanAfrican TV).

Ведущая RT Оксана Бойко будет модерировать сессию «Роль видеоконтента в развитии медиабизнеса и СМИ: цифровые технологии на службе России и Африки». Участие в ней примут генеральный директор AUB-UAR Грегуар Нджака, генеральный секретарь UNA-OIC Мухаммед Аль-Ями, а также заместитель министра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова, гендиректор RT Алексей Николов и первый замглавреда медиагруппы «Россия сегодня» Сергей Кочетков. С презентациями в рамках сессии выступят генеральный директор входящего в телесеть RT международного агентства видеоновостей Ruptly Динара Токтосунова и гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Ведущий RT на арабском языке Салям Мусафир, в свою очередь, выступит модератором сессии «Многополярный информационный мир: роль арабских стран Африки в новых реалиях международных отношений». Участие в дискуссии примут представители Египта, Алжира, Ливии, Марокко, Туниса, Судана и Мавритании.

В завершение медиафорума Оксана Бойко проведёт ещё одну сессию — «СМИ глобального юга: новые форматы, технологии и нарративы в Африке». Спикерами сессии станут главные редакторы СМИ стран, расположенных южнее Сахары. Они обсудят эволюцию современных медиа, ключевые точки роста и направления будущих изменений.