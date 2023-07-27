МИД КНР: Пекин наблюдает за ситуацией в Нигере и призывает к мирному решению конфликта

Китай пристально следит за происходящим в Нигере и призывает как можно скорее решить разногласия мирным путём — посредством диалога.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга, передаёт РИА Новости.

Также она добавила, что китайская сторона обратила внимание на заявления Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки.

«Китай призывает соответствующие стороны в Нигере решить все разногласия мирным путём — посредством диалога, исходя из коренных интересов государства и народа, как можно скорее восстановить порядок, защищать государственный мир, стабильность и развитие», — заявила Мао Нин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается во время саммита Россия — Африка.