МИД КНР: Пекин наблюдает за ситуацией в Нигере и призывает к мирному решению конфликта
- AFP
Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга, передаёт РИА Новости.
Также она добавила, что китайская сторона обратила внимание на заявления Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки.
«Китай призывает соответствующие стороны в Нигере решить все разногласия мирным путём — посредством диалога, исходя из коренных интересов государства и народа, как можно скорее восстановить порядок, защищать государственный мир, стабильность и развитие», — заявила Мао Нин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается во время саммита Россия — Африка.