Песков: ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня», — сообщил Песков.
Он отметил, что эти события обойти вниманием невозможно.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума.