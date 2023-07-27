Песков: ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка

Ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня», — сообщил Песков.

Он отметил, что эти события обойти вниманием невозможно.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума.