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Песков: ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка

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Ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
Песков: ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня», — сообщил Песков.

Он отметил, что эти события обойти вниманием невозможно.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума.

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