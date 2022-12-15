Континентальные интересы: почему США обеспокоены расширением присутствия РФ и КНР в Африке
- Мероприятие в рамках саммита США — Африка
- AP
- © Evelyn Hockstein
Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил о том, что политика России и Китая якобы дестабилизирует Африку. Такое мнение глава Пентагона высказал на полях проходящего в эти дни в Вашингтоне саммита США — Африка.
По словам Остина, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что Москва и Пекин увеличивают своё присутствие в Африке.
«Если говорить о России и Китае, то мы наблюдаем, как КНР ежедневно наращивает своё присутствие на континенте, попутно усиливая экономическое влияние. Беспокойство здесь вызывает то, что их действия не всегда прозрачны, и это создаёт проблемы, которые со временем приведут к дестабилизации, если это не происходит уже», — сказал Остин.
Говоря отдельно о политике Москвы, министр обороны США сообщил, что Россия продолжает продажу оружия африканским странам и якобы использует «наёмников по всему континенту». Как подчеркнул Остин, «Вашингтону необходимо следить за действиями этих двух стран, поскольку, повторюсь, их влияние может носить дестабилизирующий характер».
В беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что США крайне недовольны сближением африканских стран с Москвой и Пекином. По этой причине, как полагает эксперт, западные союзники прилагают значительные усилия для очернения политики России и Китая в Африке.
«Мы наблюдаем дипломатическую и информационную войну США и всего коллективного Запада с целью преподнести политику Москвы и Пекина в искажённом виде. Они пытаются обвинить наши страны в корыстных интересах, в преследовании задач, которые расходятся с цивилизованными ценностями. При этом Запад сам игнорирует потребности и нужды Африки», — говорит Карнеев.
«Ради влияния и денег»
Власти США не первый раз критикуют деятельность РФ и КНР в Африке. Так, в преддверии саммита в Вашингтоне заместитель помощника министра обороны США по делам Африки Чиди Блайден в беседе с журналистами заявила, что политика Москвы и Пекина якобы угрожает безопасности и благосостоянию африканских стран.
«Соединённые Штаты не единственная страна, стремящаяся к сотрудничеству с государствами Африки. Китай и Россия также стараются оказывать влияние на континенте, причём Китай ищет союзников, чтобы изменить международную систему, основанную на правилах, а российская Группа Вагнера (ЧВК. — RT) нацелена на то, чтобы паразитировать на странах, испытывающих трудности, ради влияния и денег», — сказала Блайден.
В августе администрация Джо Байдена опубликовала документ под названием «Стратегия США в отношении стран Африки к югу от Сахары». В нём сообщается, что Пекин «рассматривает регион как важную арену для того, чтобы бросить вызов международному порядку, основанному на правилах».
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- AFP
Также в Белом доме считают, что Китай намеревается «продвигать свои узкие коммерческие и геополитические интересы, подрывать прозрачность и открытость, а также ослаблять отношения США с народами и правительствами Африки».
Недовольны в администрации Байдена и политикой Москвы на африканском направлении. Как утверждают в Белом доме, Россия «рассматривает регион в качестве благоприятной среды для (деятельности. — RT) полугосударственных предприятий и частных военных компаний, которые часто разжигают нестабильность ради стратегической и финансовой выгоды».
«Россия использует свои связи в сфере безопасности и экономики, а также дезинформацию, чтобы подорвать принципиальное неприятие африканцами дальнейшего вторжения России на Украину и связанных с этим нарушений прав человека», — считают в Белом доме.
Как подчеркнули авторы «Стратегии», Пентагон «будет взаимодействовать с африканскими партнёрами для выявления и освещения рисков, которые влечёт за собой негативная деятельность КНР и России в Африке».
Ранее палата представителей конгресса одобрила законопроект «О борьбе со злонамеренными действиями России в Африке». Документ обязывает Госдеп США отслеживать деятельность российских представителей на континенте и противодействовать росту их влияния.
Как говорится в документе, при фиксации «злонамеренных действий» Соединённые Штаты должны быть способными привлечь к ответственности Россию, а также правительства и должностных лиц африканских стран, сотрудничающих с РФ, «посредством санкций или иных ограничений».
Правда, законопроект вызвал негодование в странах Африки. В августе участники саммита Сообщества развития Юга Африки (SADC) осудили планы США ввести наказание за поддержку РФ. По их мнению, регион не должен становиться «объектом односторонних и карательных мер» из-за американского законопроекта.
Как отметил Андрей Карнеев, США крайне недовольны тем, что страны Африки стремятся оставаться открытыми для сотрудничества с РФ и КНР. В связи с этим американские власти пытаются применять различные формы политического давления на страны континента, хотя формально не признают этого.
Перед стартом саммита США — Африка газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон пытается предотвратить сближение африканских стран с Россией. По информации издания, в настоящее время многие страны Африки рассчитывают сохранить нейтралитет и не разрывать устоявшиеся связи с Россией, которая к тому же является для них крупным поставщиком продовольствия и удобрений.
- Министр обороны США Ллойд Остин и глава Госдепа Энтони Блинкен и представители африканских стран на саммите США — Африка
- Gettyimages.ru
- © Kevin Dietsch
«В контексте непростой ситуации с продовольствием Россия выступает как страна, которая готова в наибольшей степени способствовать решению проблемы обеспечения зерном, удобрениями и другой сельхозпродукцией. Я думаю, что подавляющее большинство стран Африки это понимают и видят, что Запад муссирует тему «ответственности» России в своих эгоистических целях», — пояснил Карнеев.
Напомним, в ноябре на переговорах с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой российский лидер Владимир Путин заявил о готовности обеспечить Африку необходимой сельхозпродукцией и удобрениями.
По состоянию на середину прошлого месяца Россия вывезла в страны Африки и Азии 10,5 млн т зерна. Увеличению поставок в нуждающиеся страны, по информации МИД РФ, препятствуют западные государства, не выполняющие обещаний по свободному доступу удобрений и сельхозпродукции из России. При этом с учётом рекордного урожая в текущем году Москва готова безвозмездно передавать часть зерна нуждающимся странам.
Упущенные возможности
Как считает Андрей Карнеев, США и их союзники воспринимают Россию и Китай как военно-политических и экономических конкурентов в борьбе за влияние в Африке. По мнению эксперта, Запад пытается проводить неоколониальную политику, которая позволит ему беспрепятственно осваивать недра региона и превратить его в рынок сбыта своих товаров.
Как отметил Карнеев, западные страны учитывают в своей политике то обстоятельство, что Африка богата нефтью, золотом, алмазами, вольфрамом, редкоземельными металлами, которые важны для современной электронной промышленности.
«Помимо запасов природных ресурсов, Африка интересна тем, что во многих её странах достаточно интенсивно растёт ВВП, увеличивается население, повышается спрос на продовольствие, различную промышленную продукцию», — говорит Карнеев.
Вместе с тем эксперт констатировал, что притоку масштабных иностранных инвестиций на континент препятствуют большие проблемы с безопасностью. Эти вопросы последние годы как раз пытаются урегулировать Россия и Китай.
Например, в некоторых странах Африки работают российские военные инструкторы. Причём их власти выражают благодарность РФ за содействие в укреплении безопасности и планируют расширить торгово-экономическое сотрудничество с Москвой.
Китай, в свою очередь, держит в Африке собственную военно-морскую базу. Она размещена в Джибути. Как считают эксперты, данный объект необходим Пекину для подкрепления масштабного экономического проникновения на континент. В Африке компании КНР занимаются добычей металлов, энергоресурсов, инвестируют в строительство инфраструктуры и развитие телекоммуникаций.
Как полагают эксперты, западные страны во главе с США пытаются не допустить дальнейшего укрепления позиций РФ и КНР. Помимо мер политического давления, Вашингтон намерен использовать финансовые инструменты. В частности, американские власти в течение трёх лет планируют вложить в страны региона $55 млрд.
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- AP
- © French Army
В комментарии RT африканист, доцент факультет мировой политики МГУ Наталия Пискунова заявила, что в настоящее время у США в Африке «очень мало долгосрочных партнёров».
«Интерес США в первую очередь заключается в природных ресурсах, которыми богата Африка. Но нынешние позиции Вашингтона не позволяют их осваивать. На мой взгляд, США не могут конкурировать с Россией и Китаем», — говорит Пискунова.
По мнению эксперта, администрация Байдена, по всей видимости, будет пытаться исправить негативную для Соединённых Штатов ситуацию. Однако пока у Вашингтона не так много возможностей для противодействия Москве и Пекину, полагает Пискунова.
«США долгое время не сильно обращали внимание на Африку. Тем временем Россия добилась расширения присутствия своих компаний в разных локациях континента. Очень прочные позиции у Китая — ему практически невозможно противостоять. Поэтому я не вижу предпосылок для того, чтобы США — по крайней мере, в ближайшее время — существенно усилили своё влияние в Африке», — резюмировала Пискунова.
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