Континентальные интересы: почему США обеспокоены расширением присутствия РФ и КНР в Африке

Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Москву и Пекин в дестабилизации Африки. По словам министра обороны США, политика РФ и КНР якобы ухудшает безопасность стран континента. Ранее Белый дом заявил, что Россия использует «связи в сфере безопасности и экономики», а Китай «рассматривает регион как важную арену, чтобы бросить вызов международному порядку». Как пояснили эксперты, Вашингтон пытается не допустить дальнейшего расширения влияния в Африке РФ и КНР и усилить собственные позиции. Однако аналитики не видят предпосылок для реализации американских амбиций на континенте.

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил о том, что политика России и Китая якобы дестабилизирует Африку. Такое мнение глава Пентагона высказал на полях проходящего в эти дни в Вашингтоне саммита США — Африка.

По словам Остина, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что Москва и Пекин увеличивают своё присутствие в Африке.

«Если говорить о России и Китае, то мы наблюдаем, как КНР ежедневно наращивает своё присутствие на континенте, попутно усиливая экономическое влияние. Беспокойство здесь вызывает то, что их действия не всегда прозрачны, и это создаёт проблемы, которые со временем приведут к дестабилизации, если это не происходит уже», — сказал Остин.

Говоря отдельно о политике Москвы, министр обороны США сообщил, что Россия продолжает продажу оружия африканским странам и якобы использует «наёмников по всему континенту». Как подчеркнул Остин, «Вашингтону необходимо следить за действиями этих двух стран, поскольку, повторюсь, их влияние может носить дестабилизирующий характер».

В беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что США крайне недовольны сближением африканских стран с Москвой и Пекином. По этой причине, как полагает эксперт, западные союзники прилагают значительные усилия для очернения политики России и Китая в Африке.

«Мы наблюдаем дипломатическую и информационную войну США и всего коллективного Запада с целью преподнести политику Москвы и Пекина в искажённом виде. Они пытаются обвинить наши страны в корыстных интересах, в преследовании задач, которые расходятся с цивилизованными ценностями. При этом Запад сам игнорирует потребности и нужды Африки», — говорит Карнеев.

«Ради влияния и денег»

Власти США не первый раз критикуют деятельность РФ и КНР в Африке. Так, в преддверии саммита в Вашингтоне заместитель помощника министра обороны США по делам Африки Чиди Блайден в беседе с журналистами заявила, что политика Москвы и Пекина якобы угрожает безопасности и благосостоянию африканских стран.

«Соединённые Штаты не единственная страна, стремящаяся к сотрудничеству с государствами Африки. Китай и Россия также стараются оказывать влияние на континенте, причём Китай ищет союзников, чтобы изменить международную систему, основанную на правилах, а российская Группа Вагнера (ЧВК. — RT) нацелена на то, чтобы паразитировать на странах, испытывающих трудности, ради влияния и денег», — сказала Блайден.

В августе администрация Джо Байдена опубликовала документ под названием «Стратегия США в отношении стран Африки к югу от Сахары». В нём сообщается, что Пекин «рассматривает регион как важную арену для того, чтобы бросить вызов международному порядку, основанному на правилах».

Военнослужащие Китая на базе в Джибути

AFP

Также в Белом доме считают, что Китай намеревается «продвигать свои узкие коммерческие и геополитические интересы, подрывать прозрачность и открытость, а также ослаблять отношения США с народами и правительствами Африки».

Недовольны в администрации Байдена и политикой Москвы на африканском направлении. Как утверждают в Белом доме, Россия «рассматривает регион в качестве благоприятной среды для (деятельности. — RT) полугосударственных предприятий и частных военных компаний, которые часто разжигают нестабильность ради стратегической и финансовой выгоды».

«Россия использует свои связи в сфере безопасности и экономики, а также дезинформацию, чтобы подорвать принципиальное неприятие африканцами дальнейшего вторжения России на Украину и связанных с этим нарушений прав человека», — считают в Белом доме.

Как подчеркнули авторы «Стратегии», Пентагон «будет взаимодействовать с африканскими партнёрами для выявления и освещения рисков, которые влечёт за собой негативная деятельность КНР и России в Африке».

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Ранее палата представителей конгресса одобрила законопроект «О борьбе со злонамеренными действиями России в Африке». Документ обязывает Госдеп США отслеживать деятельность российских представителей на континенте и противодействовать росту их влияния.

Как говорится в документе, при фиксации «злонамеренных действий» Соединённые Штаты должны быть способными привлечь к ответственности Россию, а также правительства и должностных лиц африканских стран, сотрудничающих с РФ, «посредством санкций или иных ограничений».

Правда, законопроект вызвал негодование в странах Африки. В августе участники саммита Сообщества развития Юга Африки (SADC) осудили планы США ввести наказание за поддержку РФ. По их мнению, регион не должен становиться «объектом односторонних и карательных мер» из-за американского законопроекта.

Как отметил Андрей Карнеев, США крайне недовольны тем, что страны Африки стремятся оставаться открытыми для сотрудничества с РФ и КНР. В связи с этим американские власти пытаются применять различные формы политического давления на страны континента, хотя формально не признают этого.

Перед стартом саммита США — Африка газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон пытается предотвратить сближение африканских стран с Россией. По информации издания, в настоящее время многие страны Африки рассчитывают сохранить нейтралитет и не разрывать устоявшиеся связи с Россией, которая к тому же является для них крупным поставщиком продовольствия и удобрений.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Госдепа Энтони Блинкен и представители африканских стран на саммите США — Африка

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© Kevin Dietsch

«В контексте непростой ситуации с продовольствием Россия выступает как страна, которая готова в наибольшей степени способствовать решению проблемы обеспечения зерном, удобрениями и другой сельхозпродукцией. Я думаю, что подавляющее большинство стран Африки это понимают и видят, что Запад муссирует тему «ответственности» России в своих эгоистических целях», — пояснил Карнеев.

Напомним, в ноябре на переговорах с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой российский лидер Владимир Путин заявил о готовности обеспечить Африку необходимой сельхозпродукцией и удобрениями.

По состоянию на середину прошлого месяца Россия вывезла в страны Африки и Азии 10,5 млн т зерна. Увеличению поставок в нуждающиеся страны, по информации МИД РФ, препятствуют западные государства, не выполняющие обещаний по свободному доступу удобрений и сельхозпродукции из России. При этом с учётом рекордного урожая в текущем году Москва готова безвозмездно передавать часть зерна нуждающимся странам.

Упущенные возможности

Как считает Андрей Карнеев, США и их союзники воспринимают Россию и Китай как военно-политических и экономических конкурентов в борьбе за влияние в Африке. По мнению эксперта, Запад пытается проводить неоколониальную политику, которая позволит ему беспрепятственно осваивать недра региона и превратить его в рынок сбыта своих товаров.

Как отметил Карнеев, западные страны учитывают в своей политике то обстоятельство, что Африка богата нефтью, золотом, алмазами, вольфрамом, редкоземельными металлами, которые важны для современной электронной промышленности.

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«Помимо запасов природных ресурсов, Африка интересна тем, что во многих её странах достаточно интенсивно растёт ВВП, увеличивается население, повышается спрос на продовольствие, различную промышленную продукцию», — говорит Карнеев.

Вместе с тем эксперт констатировал, что притоку масштабных иностранных инвестиций на континент препятствуют большие проблемы с безопасностью. Эти вопросы последние годы как раз пытаются урегулировать Россия и Китай.

Например, в некоторых странах Африки работают российские военные инструкторы. Причём их власти выражают благодарность РФ за содействие в укреплении безопасности и планируют расширить торгово-экономическое сотрудничество с Москвой.

Китай, в свою очередь, держит в Африке собственную военно-морскую базу. Она размещена в Джибути. Как считают эксперты, данный объект необходим Пекину для подкрепления масштабного экономического проникновения на континент. В Африке компании КНР занимаются добычей металлов, энергоресурсов, инвестируют в строительство инфраструктуры и развитие телекоммуникаций.

Как полагают эксперты, западные страны во главе с США пытаются не допустить дальнейшего укрепления позиций РФ и КНР. Помимо мер политического давления, Вашингтон намерен использовать финансовые инструменты. В частности, американские власти в течение трёх лет планируют вложить в страны региона $55 млрд.

Российские инструкторы в Мали

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В комментарии RT африканист, доцент факультет мировой политики МГУ Наталия Пискунова заявила, что в настоящее время у США в Африке «очень мало долгосрочных партнёров».

«Интерес США в первую очередь заключается в природных ресурсах, которыми богата Африка. Но нынешние позиции Вашингтона не позволяют их осваивать. На мой взгляд, США не могут конкурировать с Россией и Китаем», — говорит Пискунова.

По мнению эксперта, администрация Байдена, по всей видимости, будет пытаться исправить негативную для Соединённых Штатов ситуацию. Однако пока у Вашингтона не так много возможностей для противодействия Москве и Пекину, полагает Пискунова.

«США долгое время не сильно обращали внимание на Африку. Тем временем Россия добилась расширения присутствия своих компаний в разных локациях континента. Очень прочные позиции у Китая — ему практически невозможно противостоять. Поэтому я не вижу предпосылок для того, чтобы США — по крайней мере, в ближайшее время — существенно усилили своё влияние в Африке», — резюмировала Пискунова.