Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия с целью укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам.