Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями

Российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия с целью укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам.