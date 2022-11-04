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Эрдоган заявил о договорённости с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно

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Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о договорённости с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По его словам, они с российским лидером согласны, что Африка должна иметь выгоду от зернового коридора в Чёрном море.

Он добавил, что также обсудил это с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

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