Эрдоган заявил о договорённости с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно
- AP
- © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool
«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны», — цитирует ТАСС Эрдогана.
По его словам, они с российским лидером согласны, что Африка должна иметь выгоду от зернового коридора в Чёрном море.
Он добавил, что также обсудил это с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.