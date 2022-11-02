Эрдоган: канцлер ФРГ изменил позицию и выступает за поиск общего языка с Путиным
Он отметил, что дипломатия лидеров имеет решающее значение в процессе решения проблем.
Эрдоган, чьи слова приводит газета Sabah, напомнил, что ещё месяц назад Шольц придерживался абсолютно иной позиции в отношении России, однако выбрал путь поиска общего языка с российскими властями.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.