Эрдоган: канцлер ФРГ изменил позицию и выступает за поиск общего языка с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поменял позицию и выступает за нахождение общего языка с президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что дипломатия лидеров имеет решающее значение в процессе решения проблем.

Эрдоган, чьи слова приводит газета Sabah, напомнил, что ещё месяц назад Шольц придерживался абсолютно иной позиции в отношении России, однако выбрал путь поиска общего языка с российскими властями.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.