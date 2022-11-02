Зеленский поблагодарил Эрдогана за роль в сохранении зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за его роль в сохранении зерновой сделки.

«Поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за активное участие в сохранении зерновой сделки», — приводит РИА Новости слова Зеленского в Twitter.

Он также поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.