Зеленский поблагодарил Эрдогана за роль в сохранении зерновой сделки
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«Поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за активное участие в сохранении зерновой сделки», — приводит РИА Новости слова Зеленского в Twitter.
Он также поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.