Эрдоган заявил о возобновлении работы зернового коридора
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По его словам, договорённость была достигнута по итогам его вчерашних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также разговора министров обороны Турции и России Хулуси Акара и Сергея Шойгу.
«Зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее», — сообщило РИА Новости.
Отмечается, что в конце выступления на заседании правящей партии Эрдогану передали записку, после чего он объявил о возобновлении зерновой сделки.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.