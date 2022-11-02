Эрдоган заявил о возобновлении работы зернового коридора

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

По его словам, договорённость была достигнута по итогам его вчерашних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также разговора министров обороны Турции и России Хулуси Акара и Сергея Шойгу.

«Зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее», — сообщило РИА Новости.

Отмечается, что в конце выступления на заседании правящей партии Эрдогану передали записку, после чего он объявил о возобновлении зерновой сделки.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.