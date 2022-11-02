Минобороны: Киев письменно гарантировал неиспользование зернового коридора в военных целях

Министерство обороны России сообщило, что Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

По данным оборонного ведомства, благодаря посредничеству ООН и Турции удалось получить со стороны Киева письменные гарантии о том, что гуманитарный коридор и задействованные в зерновой сделке украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

В связи с получением гарантий Минобороны сообщило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.