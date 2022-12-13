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Белый дом: Байден поддерживает предоставление стране Африки постоянного членства в СБ ООН

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Президент США Джо Байден поддерживает предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совете Безопасности ООН в случае его реформирования.

Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в ходе предстоящего саммита США — Африка в Вашингтоне Байден намерен объявить о ряде инициатив, связанных с Африкой.

«Президент планирует подчеркнуть свою приверженность реформе Совета Безопасности ООН, в том числе поддержку того, чтобы постоянным членом стала страна с Африканского континента», — отметил Салливан.

Ранее министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН.

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