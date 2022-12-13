Белый дом: Байден поддерживает предоставление стране Африки постоянного членства в СБ ООН
Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, в ходе предстоящего саммита США — Африка в Вашингтоне Байден намерен объявить о ряде инициатив, связанных с Африкой.
«Президент планирует подчеркнуть свою приверженность реформе Совета Безопасности ООН, в том числе поддержку того, чтобы постоянным членом стала страна с Африканского континента», — отметил Салливан.
Ранее министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН.